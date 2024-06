Bom dia!

- Na frente mar da Ribeira Brava, junto ao Forte ao lado da praça de táxis, a partir das 9h30, o evento ‘AcessibilidadESspeciais, construindo futuros inclusivos’.

- Acontece pelas 10h00, no Ginásio Central da Escola Francisco Franco, a entrega de diplomas aos alunos que terminam o 12.º ano naquele estabelecimento de ensino.

- Na Quinta Vigia, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe às 10h00 o Sindicato dos Trabalhadores da Função da Região Autónoma da Madeira (STFP-RAM).

- A missa solene que assinala os 510 anos da criação da Diocese do Funchal é às 11h00, na Sé, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

- No Parque Empresarial da Ribeira Brava, o presidente do Governo Regional visita a primeira comunidade de energia renovável e de autoconsumo criada num parque empresarial gerido pela Madeira Parques Empresariais.

- Está marcada para as 12h00, na ACIF, Rua dos Aranhas, a tomada de posse da Mesa do CINM-Serviços.

- Pelas 12h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a sessão de entrega de prémios aos vencedores do concurso de montras ‘Funchal em Flor’.

- O evento Noites de Baco 2024 é divulgado às 15h00, nas adegas Blandy’s Wine Lodge.

- Às 19h00, no complexo Desportivo do GRC Canicense, a tomada de posse dos órgãos sociais para o biénio 2024/2025.

- A partir das 21h00, no centro da freguesia de Santo António, Funchal, o desfile das tradicionais marchas populares.