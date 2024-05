Bom dia e bom domingo!

Em dia de eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, cumpra o seu dever cívico porque “o futuro está nas suas mãos” e o “seu voto faz a diferença!”. E, depois espreite o que pode fazer e ver.

- Na Praça do Povo, Funchal, visite entre as 10h00 e as 19h00, o Madeira Classic Revival, evento que integra a Festa da Flor. Em exposição estão carros históricos, autênticas obras de arte de outros séculos.

- Encerra hoje em Machico, a 12.ª edição da Feira do Livro, com um programa recheado de atividades culturais, entre as 10h00 e as 20h00.

- Em São Vicente, o Dia Diocesano da Família a partir das 14h00. Nesta celebração haverá a eucaristia presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, às 15h00 e a bênção aos casais que celebram 10, 25 e 50 ou mais anos de matrimónio católico.

- Termina a festa da Cerveja, Doses e Petiscos, na marginal da Ribeira Brava, com muita cerveja e gastronomia. Esta tarde, a partir das 16h00, os Mariachi e João Vinagre.

- Às 18h00, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo “A Longa Ceia de Natal” com encenação de Élvio Camacho, pela Teatro Feiticeiro do Norte.

- O teatro Avesso apresenta, às 20h00, no Museu da Quinta das Cruzes, “Sonho de Uma Noite de Verão”, de William Shakespeare, com adaptação e encenação de Constança de Jesus.