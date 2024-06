Bom dia e boa semana!

- A semana começa com o feriado onde se comemora o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

- Na Região, as comemorações, presididas pelo representante da República para a Madeira, arrancam com o hastear da Bandeira Nacional às 10h45, no Palácio de São Lourenço.

- Pelas 11h00, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, ocorre a cerimónia de colocação de flores junto ao ‘Monumento ao Emigrante Madeirense’.

- Às 11h30, a atribuição de distinções honoríficas concedidas pelo Presidente da República, no salão nobre do Palácio de São Lourenço.

- Pelas 18h00, nos Jardins do Paço Episcopal, no Funchal, o concerto da Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, que conta com a participação do Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha e da artista Xana Teixeira.