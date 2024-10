Bom dia!

Conheça a agenda que marca o primeiro dia de outubro, que é também o Dia Mundial da Pessoa Idosa.

- Tem início às 9h00, no Parlamento regional, a sessão plenária desta terça-feira.

- Arranca às 10h00, no Fórum Machico, o 1.º Encontro Municipal Sénior de Machico.

- Pelas 10h30, o Secretariado da UMAR Madeira assinala o Dia Internacional da Pessoa Idosa em conferência de imprensa, na sede regional, no auto Silo do Edifício 2000 no 9.º andar.

- O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza, às 11h00, a apresentação da campanha Outubro Rosa, no anexo do NRM-LPCC, na Rua Elias Garcia, Ed. Elias Garcia I, Bloco V, 1.º B.

- No Porto Moniz, às 15h00, a inauguração da Universidade Sénior na antiga Escola do 1.º Ciclo da freguesia da Ribeira da Janela.

- Em Santa Cruz, às 15h00, tem lugar a divulgação do novo Regulamento da Atividade de Guarda Noturno do Concelho.

- Os secretários regionais da Saúde e dos Equipamentos e Infraestruturas, acompanhados pelo reitor da Universidade da Madeira, visitam as obras de construção do Hospital Central e Universitário da Madeira, a partir das 15h00.

- Às 16h00, no Museu de Arte Sacra do Funchal, tem lugar a reabertura da Exposição do Núcleo de Arte Flamenga.

- Pelas 18h30, na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, vai decorrer a cerimónia de entrega de Diplomas de Mérito Escolar a alunos daquele estabelecimento escolar.