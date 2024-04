A vereadora Helena Leal esteve, hoje, na Escola Básica dos 2.°e 3.° Ciclos de Santo António, onde proferiu a palestra “O Papel da Mulher antes e depois do 25 de Abril’.

Na ocasião, a vereadora, que detém o pelouro da educação e social, mas também da igualdade de género, destacou o antes e depois do 25 abril, nomeadamente no que se refere à evolução do percurso da mulher na sociedade, referindo ainda a existência do Conselho Municipal para a Igualdade de Género e a Não Discriminação.

A vereadora salientou igualmente que, ao se falar em igualdade, fala-se em direitos fundamentais e em iguais oportunidades, acrescentado que igualdade e não discriminação referem-se sempre a “pessoas” e devemos estar sempre atentos a outros tipos de discriminação que têm ganho força na sociedade

Note-se para o alerta que efetuou ao realçar que deveremos manter as conquistas, porque as sociedades regridem, não esquecendo da importância de cultivar uma sociedade assente em princípios e valores, completares ao desenvolvimento científico e tecnológico