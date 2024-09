No âmbito do 458.º aniversário da Freguesia de Santo António, Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, anunciou que “pretendemos avançar em breve para a intervenção de reformulação do nó de Santo António”, intervenção que terá, como intuito final, assegurar uma maior fluidez do trânsito e garantir uma maior segurança aos condutores.

No que diz respeito ao ambiente, à preservação da floresta e à prevenção dos incêndios, o governante salientou que nas zonas altas das serras de Santo António começará, ainda este ano, a ser construído um reservatório com capacidade de 1.500m3 de água para combate a incêndios florestais, tendo as características necessárias para que o helicóptero também possa lá abastecer. Investimento que será cofinanciado com fundos comunitários.

Já a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, anunciou a recuperação interior do Bairro da Ribeira Grande, cujo projeto está a ser iniciado, um investimento de 800 mil euros, bem como o lançamento do concurso para a construção dos 23 fogos do Bairro da Ponte, até ao inicio do próximo ano, investimento de 4 milhões de euros, a que se junta ainda a construção de 71 fogos-Quinta das Freiras, no montante de 11 milhões de euros.

m matéria de acessibilidades, mobilidade e bolsas de estacionamento, destacou que estão em curso os processos para a construção de duas Bolsas de Estacionamento, Curral Velho (36 lugares) e Rua da Orquídea (58) e ainda o alargamento da Vereda do Laranjal Pequeno, no valor de quase 200 mil euros. Já no que se refere ao Caminho Agrícola da Vereda do Granel, no valor de quase 300 mil euros, o projeto está executado e a candidatura ao PRODERAM aprovada, faltando a expropriação das parcelas para a obra avançar.

Outra obra que a população das Zonas Altas de Santo António pretende é a ligação do Caminho do Curral Velho ao Caminho do Laranjal, cerca de 300 mil euros, que, presentemente, se encontra em reavaliação do projeto e acordos de cedência.

Também a nova acessibilidade ao Sítio ao Sítio do Ribeiro Lavadouro está em fase de elaboração de projeto para, depois, iniciar o projeto, uma obra avaliada em um milhão de euros.

Além da grande obra de beneficiação da Escola de Santo Amaro, avaliada em 700 mil euros, que deverá ter início ainda este ano e da reabilitação em curso do campo de jogos da escola do Boliqueime, no valor de 83 mil euros, Cristina Pedra sublinhou o projeto de requalificação do centro de Santo António, uma obra “complexa” reivindicada pela população, cuja abertura de procedimentos está para breve.