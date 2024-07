“Só se mudam prioridades se se mudarem as políticas e o Governo que no governa”, defende Sérgio Gonçalves, ex-presidente do PS-Madeira e eleito deputado ao Parlamento Europeu.

O economista, também orador no evento promovido pelo PS, subordinado ao tema Orçamento Regional para além dos números, refere que apesar dos propalados sucessos, as empresas e pessoas continuam sem ambiente favorável para poderem crescer na Madeira. Sérgio Gonçalves defende que há necessidade de baixar IVA e IRS na Região.

Sobretudo no IRS, aquilo que as pessoas irão sentir é significativo. “É fundamental criar esse ambiente fundamental à fixação de pessoas. Não sei como os outros partidos poderão votar contra se o PS apresentar uma proposta para reduzir impostos”, considerou.

Na iniciativa que decorre num hotel no centro do Funchal, Sérgio Gonçalves diz que há um grande desafio que é a discussão do próximo quadro plurianual, onde será necessário assegurar que a Madeira consegue inverter prioridades e por outro concretizar medidas resultantes dos apoios europeus.