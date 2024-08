”Venezuela livre, já!” pediram hoje os participantes numa vigília realizada na Praça do Povo, no Funchal, alinhada com outras anunciadas para 18 países da Europa, na sequência de outras realizadas no país, convocadas pela líder da oposição Maria Corina Machado.

Pessoas de várias idades, que na Madeira procuram melhores condições de vida, mas que não esquecem o país em luta pela mudança de regime participaram na iniciativa, organizada pela Venexos.

Acenderam velas pelos cidadãos detidos após as eleições e alimentaram a esperança de que o dia da liberdade, que corresponderá à queda do regime de Nicolás Maduro, chegará.

