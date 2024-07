O Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha (GFCPC) estará nos EUA entre os próximos dias 26 de julho e 6 de agosto a propósito da 108.ª Festa do Santíssimo Sacramento em New Bedford – Massachussets, a grande festa da diáspora madeirense nos EUA que é anualmente organizada pelo Clube Madeirense Santíssimo Sacramento.

“Foi com grande honra, emoção e sentido de responsabilidade que o GFCPC aceitou este convite para, mais uma vez, aproximar a Madeira daqueles madeirenses que, com coragem e esperança, atravessaram um dia o Atlântico, para construir uma nova vida”, realçou Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha.

Serão certamente dias de muita emoção, de reencontros, de alegria e de esperança, sempre imbuídos da missão de representar a identidade e cultura tradicional madeirense com a dignidade que lhe é devida.

O presidente lembra que o GFCPC esteve já nos EUA a convite da comunidade madeirense de New Bedford em 1973 para participar nesta mesma Festa e, em 2003, para participar no 50.ºAniversário do Clube.

Nessa altura, a par da participação nas comemorações, o Grupo organizou uma exposição e doou ao Museu Madeira Heritage um traje da saudosa Maria Ascensão.

Desta vez, além das atuações de palco previstas para todos os dias da Festa, que decorre entre 1 e 4 de agosto, o GFCPC fará em New Bedford, uma reedição da exposição fotográfica Celebração. Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha por Georgina Abreu, que esteve patente entre fevereiro e abril de 2024 na Casa da Cultura de Santa Cruz. Acompanhará o Grupo o Presidente da Casa do Povo da Camacha,