MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Gripe das aves: Caso da Madeira é também o primeiro de um subtipo do vírus

    Gripe das aves: Caso da Madeira é também o primeiro de um subtipo do vírus
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
15 Outubro 2025
17:16
Comentários

O caso de gripe das aves detetado na passada segunda-feira, na freguesia da Sé, na Madeira, é o primeiro na Região e é também “o primeiro de um vírus de alta patogenicidade do subtipo H7 numa ave selvagem”.

“Durante a época de 2025/2026, até 13 de outubro, foi confirmado um caso de infeção por vírus da gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo H7 numa ave selvagem. Para além de ser a primeira deteção de um vírus deste subtipo, foi também a primeira confirmação de um caso desta doença numa região autónoma”, pode ler-se no site da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

De acordo com a referida fonte, este é o 28.º foco registado este ano no país. A ave infetada é uma gaivota-de-patas-amarelas.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Desilusão
14/10/2025 08:00

Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas