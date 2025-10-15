Gripe das aves: Caso da Madeira é também o primeiro de um subtipo do vírus

O caso de gripe das aves detetado na passada segunda-feira, na freguesia da Sé, na Madeira, é o primeiro na Região e é também “o primeiro de um vírus de alta patogenicidade do subtipo H7 numa ave selvagem”.

“Durante a época de 2025/2026, até 13 de outubro, foi confirmado um caso de infeção por vírus da gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo H7 numa ave selvagem. Para além de ser a primeira deteção de um vírus deste subtipo, foi também a primeira confirmação de um caso desta doença numa região autónoma”, pode ler-se no site da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

De acordo com a referida fonte, este é o 28.º foco registado este ano no país. A ave infetada é uma gaivota-de-patas-amarelas.