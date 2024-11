Pelo segundo dia consecutivo prosseguem os trabalhos relacionados com o I Seminário de Investigação em Enfermagem no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma iniciativa da Direção de Enfermagem e do Grupo de Investigação liderado pela enfermeira/investigadora Sílvia Ornelas.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou, no dia 19 de novembro, na sessão de abertura , e elogiou a iniciativa do grupo de enfermagem que reuniu a apresentação de 26 projetos de investigação.

O governante destacou a importância desta atividade e a visão dos profissionais do SESARAM, EPERAM, que se dedicam à investigação além do seu horário de trabalho.

“Se queremos continuar a evoluir no nosso Sistema Regional de Saúde temos de respeitar os profissionais, temos de reconhecer o seu trabalho e, acima de tudo, temos que promover as condições necessárias a todos aqueles que querem acrescentar valor ao trabalho realizado, porque vão contribuir para o desenvolvimento do Sistema Regional de Saúde”, afirmou.

“Sabemos cuidar, sabemos tratar e, essencialmente, precisamos de começar a investigar para saber se podemos tratar melhor, se podemos cuidar melhor e se podemos oferecer melhores respostas”, disse, valorizando a importância da investigação e do registo dos dados.

Segundo o responsável, o grande desafio da investigação, da inovação e da transformação digital precisa da colaboração de todos. Pedro Ramos, recordou que, dentro de quatro anos, teremos o novo Hospital Central e Universitário da Madeira, “onde vamos continuar a desenvolver o nosso trabalho, mas com melhores condições e com novas ferramentas de trabalho”, com benefícios para os profissionais e para os utentes.

O governante aproveitou também para recordar o investimento na formação dos profissionais do Serviço Regional de Saúde “a formação constitui o nosso ADN, é a base do funcionamento do Sistema Regional de Saúde, e se estende a todas as áreas”, disse, exemplificando o investimento realizado no Centro de Simulação Clínica da Madeira que já permitiu realizar mais de 700 cursos e formar mais de 12 mil profissionais.

O Seminário decorre de 19 a 21 de novembro e ao longo destes três dias serão apresentados 26 projetos de investigação na área da enfermagem, desenvolvidos por enfermeiros afetos ao Serviço de Saúde da RAM.