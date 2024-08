“Existe reflexão sobre essa matéria e existem ideias para implementar que vão nesse sentido”. Esta foi a resposta de Eduardo Jesus, quando questionado esta terça-feira pelos jornalistas sobre se está a ser equacionada a hipótese de fechar o acesso ao Pico do Areeiro a partir de algum ponto mais abaixo, para solucionar o caos a que se assiste diariamente no acesso a este ponto turístico.

Um dia após o arranque do serviço do ‘shuttle’ operado pela Horários do Funchal até ao Pico do Areeiro, o secretário regional de Economia, Turismo, e Cultura, entende que ainda é cedo para fazer balanços acerca da ligação.

“Fazer balanços ao fim de um dia é cedo demais”, entendeu o governante, instado pelos jornalistas a comentar a procura por esta ligação, que não estará a corresponder às expectativas.

À margem da inauguração da exposição de Miguel Ângelo Martins na GALERIA.DOIS do MUDAS.Museu, Eduardo Jesus foi questionado sobre se esta será, ou não, a melhor solução para o trânsito caótico e estacionamento desregrado que se tem verificado no acesso ao Pico do Areeiro ao longo dos últimos meses, tendo afirmado que “há várias soluções que têm que ser implementadas” e que ainda não o foram pelo facto de o Governo Regional ter estado em gestão.

“Existem várias medidas que estão a ser pensadas e que vão resolver o problema”, diz, acreditando que a solução do ‘shuttle’ é positiva, mas que “é preciso dar tempo ao tempo”. Se não, o encerramento do acesso ao Pico do Areeiro poderá ser uma realidade.