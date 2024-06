Governo Regional congratula retoma da ligação aérea para Caracas. “Cumpre-se um desígnio que era fundamental”

Está de volta a ligação aérea que irá ligar até outubro o arquipélago madeirense à capital da Venezuela.

Sobre a concretização desta operação, Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, sublinhou que este feito é motivo de “grande felicidade para a Madeira e para o Governo Regional em particular”.

“Houve um empenho muito determinado para que a TAP voltasse a oferecer esta ligação entre Caracas e a Madeira, permitindo acima de tudo que a nossa comunidade ali radicada possa ter uma acessibilidade mais facilitada, ainda para mais com um voo direto, que era o grande desejo que é costuma”, vincou o tutelar.

Neste esforço, o governante destacou a “grande colaboração” da Direção Regional das Comunidades, em particular do diretor Rui Abreu, que trabalhou no sentido de levar as aspirações dos emigrantes até à transportadora aérea. Por outro lado, de ressaltar foi também a aceitação demonstrada pela Comissão Executiva e pela Administração da TAP, que nas reuniões mantidas evidenciaram uma abertura para a realização desta operação.

“Foi a junção de várias intenções e vontades que permitiu que esta ligação se fizesse”, atestou Eduardo Jesus, aditando estar ainda esperançoso que, havendo procura, esta linha possa sofrer uma evolução em termos da própria oferta de frequência e de lugares, um aspeto que, aliás, já foi salientado junto da companhia.

Para o secretário regional, é, portanto, “dia de festa e de grande celebração”

“Cumpre-se um desígnio que era fundamental”, findou.

De recordar que, conforme noticia o JM a sua edição impressa de hoje, o voo era esperado esta madrugada ela 03h45 na pista aeroportuária madeirense.

Agora, e até 24 de outubro, este voo irá realizar-se todas as quintas-feiras, partindo o avião do Aeroporto Humberto Delgado para seguir rumo para Caracas. É no regresso que a aeronave da companhia aérea portuguesa fará a paragem no Aeroporto Cristiano Ronaldo, seguindo posteriormente de novo para Lisboa. Por isso mesmo, pelas 5h09, pouco mais de uma hora depois, já esta ligação levanta voo com destino à capital portuguesa, onde aterrou pelas 6h30.

No entanto, a partir de 15 de agosto, a paragem na Madeira acontece no sentido inverso, em direção a Caracas (TP175).