O Conselho do Governo em gestão aprovou esta tarde a celebração de contrato-programa com a Casa da Madeira de Coimbra (C.M.C.), para o apoio à gestão e comparticipação das despesas de funcionamento em 2024. O montante, de acordo com as resoluções, não excederá 14.500 euros, verba que será processada numa única prestação anual.

Foi também autorizada a celebração de contrato-programa com a Casa da Madeira do Norte (C.M.N.), com os mesmos objetivos. Neste caso, o montante não excederá os seis mil euros, verba também processada numa única prestação anual.