O Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais 2024, arranca no dia 1 de junho com um reforço de verbas em relação ao ano anterior. No total, a Proteção Civil dispõe de 950 mil euros. Hoje, 739 efetivos celebram o Dia Regional do Bombeiro. Paulo Nóbrega, dos Voluntários Madeirenses, revela as dificuldades da profissão, mas não se arrepende do caminho que escolheu. “Sempre quis dar tudo de mim pela vida dos outros”, frisa.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para uma das belezas da nossa terra. Não há flores que resistam a tanta festa. Festa da Flor, Dia da Mãe e outras iniciativas concelhias e religiosas ameaçam esgotar o stock dos floristas. Lojistas criticam a concentração de eventos.

Saiba ainda que Albuquerque não substitui inesperada saída de Medeiros Gaspar e que Grupo Folclórico da Camacha regressa aos EUA.

Nesta edição, conte também com uma entrevista a Roberto Almada, que abre a porta a entendimentos à esquerda. O cabeça-de-lista do BE às eleições regionais revela que vai “falar com todos os partidos à esquerda, se a direita estiver em minoria na ALRAM.

Não perca ainda um Antes e Depois. O saudoso Tristão Vaz foi ‘engolido’ pelo sonho da evolução. Inaugurado em 1915, o campo de terra no coração de Machico desapareceu em prol de um projeto que não trouxe a dinâmica económica que os residentes aguardavam.

