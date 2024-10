O Governo Regional lançou um programa dedicado à mobilidade elétrica e sustentável que visa a renovação da frota automóvel para veículos mais ecológicos e amigos do ambiente.

A ideia é tornar a Região “mais sustentável, com uma mobilidade mais equilibrada”.Esta medida foi destacada pelo Deputado Bruno Melim, na visita do Grupo Parlamentar do PSD à CIAM, um Concessionário de Automóveis.

O “Descarbonizar RAM”, aprovado, esta semana, na Assembleia Legislativa, vai permitir que a Madeira reforce a sua estratégia de descarbonização, visando a redução das emissões de CO2.

“Estas medidas vêm no seguimento de uma estratégia de redução da emissão de carbono e onde, naturalmente, temos aqui uma preocupação de tornar a Madeira também um sítio mais seguro, mais aprazível e onde a qualidade do ar seja uma realidade”, afirmou o parlamentar.

A renovação da frota de veículos particulares, de empresas de transporte público, assim como incentivos para instalação de postos de carregamento para veículos elétricos perfazem as três componentes do programa, cujo apoio pode rondar os 5.450 euros por veículo.

Por outro lado, lembrou Bruno Melim, “teremos também um apoio específico para o transporte público de passageiros, com um valor máximo de 270.000 euros por veículo, desde que haja o abate de um veículo de combustão anterior, incentivando assim uma transição efetiva para uma mobilidade mais sustentável”.

A mobilidade sustentável, a agenda ambiental e a redução da pegada ecológica continuam, assim, na agenda da governação regional, envolvendo a população na missão global de tornar a Madeira um espaço ambientalmente ainda mais consciente.