Governo prepara respostas imediatas para esbater pressão habitacional

No âmbito do debate em volta do Programa do Governo, Paulo Cafôfo abordou Pedro Fino para dizer que não percebera se falava como secretário regional ou como candidato a presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Essa dúvida ter-lhe-á sido suscitada por uma anterior intervenção de Pedro Fino, relativamente a habitação. O líder parlamentar da bancada socialista disse que enquanto autarca no Funchal, “construímos habitação sem PRR e exclusivamente à custa do orçamento municipal”.

Disso que nesse espaço de tempo, enquanto esteve no largo do Município, o governo se demitiu de construir habitação.E segundo Cafôfo, foi também com ele que “foi resolvido um grande problema ambiental, o problema do amianto”.

Na reação, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas rebateu os números e garantiu que “entre 2013 e 2019 o Governo Regional construiu 100 habitações, ao contrário da Câmara do Funchal que reduziu em seis”.

Aliás, nessa obra autárquica, diz que Cafôfo “limitou-se a dar sequência a projetos que estavam já lançados”. Aliás, disse que o PS “não dá lições em matéria de habitação”, lembrando que desde o processo autonómico a Madeira “passou da região mais atrasada do pais para aquela que hoje tem o melhor índice de habitação social”.

No essencial, disse que “estamos a trabalhar” para aumentar a oferta de habitação, recordou que “este ano contamos entregar mais de 600 habitações” e acredita que serão dadas respostas imediatas para esbater essa pressão habitacional.