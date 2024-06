O Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira foi esta tarde aprovado na reunião do Conselho de Governo, realizado na Quinta Vigia.

O executivo regional em gestão, determinou “o alargamento à Horários do Funchal - Transportes Públicos, S.A., da disposição que permite que, a 1 de julho de 2024, os passageiros viajem no serviço público de transporte rodoviário de passageiros sem necessidade de aquisição ou apresentação de título de transporte”.

Esta medida, de acordo com o habitual comunicado alusivo às resoluções do executivo, justifica-se “uma vez que a Horários dos Funchal, Transportes Públicos S.A., integra a rede ‘SIGA – Transportes Públicos da RAM’ e que ficou previsto que, no primeiro dia do período de exploração, os passageiros podem viajar no serviço público, exceto serviço aerobus, sem necessidade de aquisição de título de transporte”.

O Governo Regional decidiu também “louvar publicamente o Dr. Décio Higino Silva Pereira pela extrema dedicação, brio e competência técnica que nortearam o seu exercício da Medicina ao longo de uma extensa carreira profissional ao serviço dos utentes madeirenses, destacando-se a sua profícua atividade clínica no âmbito da especialidade de Cardiologia, que o tornam um justo merecedor do público louvor que ora lhe é atribuído”.

O médico Décio Higino Silva Pereira passa à situação de aposentado no próximo dia 1 de julho de 2024, adianta a mesma fonte.