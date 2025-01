A notícia do PAN, que alega falta de planeamento florestal, a secretaria do Ambiente vem criticar as declarações do PAN Madeira sobre a gestão florestal na região, acusando o partido de oportunismo político e incoerência.

O PAN, que promete plantar árvores e fiscalizar o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), não cumpre as suas promessas, como demonstrado pela não conclusão de um projeto de plantação iniciado em 2023, de acordo com o que se pode ler em documento endereçado à imprensa.

O partido também faz críticas, ditas infundadas, à gestão dos aterros da barragem do Pico da Urze, atribuindo responsabilidades ao IFCN quando, na realidade, o projeto é da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), com apoio técnico do IFCN.

Além disso, de acordo com o esclarecimento da secretaria, o PAN adota uma narrativa alarmista sobre a presença de espécies invasoras, ignorando os complexos processos de regeneração ecológica. A proposta do PAN para uma “Brigada de Reflorestação das Serras” é vista como redundante, já que o IFCN já desenvolve medidas concretas para o controle das espécies invasoras e a recuperação ecológica desde 2021. O IFCN sustenta que, ao contrário do PAN, tem realizado ações contínuas e estruturadas no terreno, com resultados a médio/longo prazo.