O secretário Jorge Carvalho está, nesta manhã de quarta-feira, no hemiciclo para a apreciação na generalidade da proposta de decreto legislativo regional intitulada “ Converte o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira - Eng.° Luiz Clode em Conservatório - Escola das Artes da Madeira -Eng.° Luiz Peter Clode”.

“O Diploma que se sujeita à apreciação desta Assembleia tem por objetivo principal possibilitar a expansão das atividades do Conservatório, que agora, além do ensino vocacional, se destacam em produção de conteúdos e investigação artística. Esta determinação implica, desde logo, a mudança da designação do estabelecimento de ensino, que passa de Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luíz Peter Clode para Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng. Luíz Peter Clode”, começou por referir o governante.

“O propósito de marcar presença em todo o território da Região, facilitando o acesso ao ensino artístico ao maior número de interessados, leva a que a instituição disponha, além do edifício-sede, de 5 polos e 8 núcleos, num total de 14 instalações espalhadas por 10 municípios dos 11 do arquipélago. A oferta formativa assegura a realização de Cursos de iniciação, básico e secundário em Música, destinados a alunos com vocação artística. A esta vertente acrescem 7 cursos profissionais, incluindo Instrumentista, Instrumentista de Jazz, Intérprete de Dança Contemporânea, Artes do Espetáculo – Interpretação, Técnico de Multimédia e Técnico de Animação 2D/3D. Estas intervenções completam-se num conjunto variado de atividades nas áreas da música, teatro, dança, artes plásticas e multimédia, visando a ocupação criativa de crianças, jovens e adultos”, elaborou.

Disse Jorge Carvalho que “os dados apresentados demonstram claramente que o objetivo deste Diploma não constitui uma mera alteração de designação, com efeitos superficiais. Pelo contrário, busca-se dar forma de lei tanto à evolução das atividades desenvolvidas ao longo de décadas, como igualmente assegurar novas possibilidades de progresso”.