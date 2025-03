A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) foi eleita, a 18 de março de 2025, para representar o Círculo da Madeira na sessão nacional do Ensino Secundário do Parlamento dos Jovens. A eleição ocorreu durante a sessão regional, realizada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O tema do Projeto de Recomendação da escola, “Novas Tecnologias: Oportunidades e Desafios para os Jovens”, será apresentado na Assembleia da República, em Lisboa, nos dias 26 e 27 de maio.

Os alunos Matilde Sousa, Francisco Pinto, Matilde Abreu, Tiago Freitas e o jornalista Santiago Capelo, acompanhados pela professora Sandra Domingos, coordenadora do projeto, expressaram grande satisfação com a conquista. A professora Sandra Domingos destacou o comprometimento dos alunos e ressaltou a importância da participação cívica e da cidadania ativa. Os alunos Matilde Sousa, Francisco Pinto e Tiago Freitas serão os representantes do Círculo da Madeira na Assembleia.