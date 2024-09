Gonçalo Aguiar está a preparar uma candidatura à presidência da concelhia do Funchal. Quem o afirma é o próprio, ao JM, partilhando a sustentação da sua potencial candidatura. Ou seja, “após reflexão e auscultação de militantes do partido”, diz ter concluído que “esta candidatura contribuirá para a construção de uma alternativa forte e para a mobilização do partido no período autárquico que se avizinha”, nomeadamente as eleições de 2025.

Gonçalo Aguiar diz contar com um apoio alargado de militantes de várias secções do PS no Funchal. Entre estes, enumera nomes como Miguel Silva Gouveia, Micaela Camacho, Duarte Caldeira, Paulo Bruno Ferreira e António Gomes.

