A GDG Madeira, em parceria com a Ordem dos Engenheiros, vai realizar uma keynote que pretende “revolucionar a forma como vemos o futuro da energia”: “Future-Proof Energy Systems: Como a Inteligência Artificial Pode Otimizar Subestações de Energia com Alta Penetração Solar”, a realizar-se no dia 28 de outubro, a partir das 18:45, na sede da Ordem dos Engenheiros - Região Madeira, na rua Conde Carvalhal.

Nesta apresentação exclusiva, Lucas Pereira, investigador assistente no Interactive Technologies Institute / LARSyS, Instituto Superior Técnico, revela como a Inteligência Artificial e o controlo preditivo podem transformar a gestão energética em subestações de baixa tensão, especialmente em cenários com alta penetração de energia solar. Usando dados reais recolhidos de uma subestação na Ilha da Madeira, esta keynote oferece um estudo de caso inovador, demonstrando como previsões probabilísticas de demanda energética e incertezas associadas podem ser integradas em Modelos de Controlo Preditivo (MPC) para otimizar sistemas de armazenamento de energia em condições reais.

“Este evento é uma oportunidade única para quem deseja conhecer de perto as tendências de ponta que estão a moldar o futuro dos sistemas energéticos, através de soluções baseadas em inteligência artificial. Profissionais da área de tecnologia, inovação, sustentabilidade e energia, assim como entusiastas do impacto da IA na vida real, terão acesso a insights valiosos e aplicáveis ao mundo de hoje”, refere a GDG Madeira em nota enviada à imprensa.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Poderá efetuar a sua inscrição aqui: https://gdg.community.dev/e/mvu46w/