Gato Jackson eternizado na Barreirinha (com fotos)

Sobre a morte do gato, diz que ele caiu do muro do miradouro do Socorro e não sobreviveu. Foi quando tentava superar a morte do Jackson que lhe veio à mente a ideia de uma escultora. Meteu mãos à obra e conseguiu hoje concretizar o que diz ser “um sonho”. Sabe agora que quando voltar a passar no local “ele vai lá estar”.

A empresa de construção Sales Faria & Andrade patrocinou a iniciativa, conforme consta da placa, descerrada por uma professora que costumava alimentar o gato na rua.

A peça de arte tem cerca de 50 a 60 cm de comprimento por 30cm de largura e cerca de 25 cm de altura na zona da cabeça e retrata uma das poses do Jackson a descansar em cima do muro.