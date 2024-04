O funeral de Gustavo Carvalho, estudante madeirense do segundo ano de Engenharia Mecânica na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), realiza-se esta terça-feira, 16 de abril.

De acordo com informação do Notícias de Coimbra, o funeral do jovem terá lugar na Igreja de São José, em Coimbra, sendo que a missa será presidida pelo bispo de Leiria/Fátima, D. José Ornelas natural da Madeira e familiar da vítima.

A mesma fonte informa ainda que o corpo segue para o Crematório Municipal de Coimbra onde será cremado.

Recorde-se que o jovem de 20 anos, filho de Rafael Carvalho, deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, foi encontrado morto, na manhã deste domingo, 14 de abril, num pátio nas traseiras do Museu Municipal de Coimbra e da Casa da Sorte.