A Câmara Municipal do Funchal vai duplicar o número de postos de carregamento para viaturas elétricas, anunciou esta tarde, o vice-presidente da autarquia, na abertura do Mercado de Automóveis Usados, patente no Tecnopolo, na Penteada.

Perante um aumento da venda de viaturas elétricas, Bruno Pereira diz que algumas casas não têm condições para carregamento dos automóveis, nomeadamente no centro da cidade, onde muitas habitações não têm garagem.

O vereador diz que os dados de que possui, relativamente às máquinas existentes, indicam um aumento “muito próximo dos 30% de utilizadores por ano”.

O concurso vai ser lançado no próximo mês, tratando-se de um investimento da ordem dos 240 mil euros, que dotará a cidade com o dobro do número de máquinas, incluindo todos os parques de estacionamento da Câmara Municipal do Funchal, 2000, Campo da Barca, Severiano Ferraz (Cruz Vermelha) e Praça do Colombo.

A câmara associa-se assim, ao que Bruno Pereira diz ser “uma tendência de venda de carros elétricos”. Existem atulamente 11 postos de carregamento, no Funchal.

O certame, da iniciativa da ACIF-CCI, decorre até domingo, das 10h00 às 22h00, com uma oferta de duas centenas de automóveis, com preços para diferentes bolsos.