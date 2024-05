A atriz internacional Juliana Pais e o apresentador e artista João Baião, duas figuras conhecidas do público português, também vão marcar presença no 40º Aniversário da marca Alberto Oculista. O evento, recorde-se, decorre esta quinta-feira, dia 16 de maio, a partir das 17h00 no Savoy Palace, Funchal.

“Apresentada em 2019, como a nova Embaixadora da marca, Juliana Paes é uma das figuras mais reconhecidas a nível internacional, tendo milhões de seguidores nas suas redes sociais. Foi o rosto de várias campanhas publicitárias da insígnia, destacando-se a dos “Óculos 100% à Medida” – Virtual Eyewear Assistant (VEA). Desde 2020, assina a sua linha de óculos, a Juliana Paes Eyewear Collection, um exclusivo do Grupo Alberto Oculista a nível mundial”, refere a marca em comunicado.

Já João Baião, uma figura incontornável em Portugal, prossegue a mesma nota, “é o rosto da marca Opticenter, uma das marcas do Grupo Alberto Oculista, na área da ótica”. “Pelo seu espírito jovem, irreverente, energético e próximo dos portugueses, o João Baião é a escolha perfeita para uma marca com o posicionamento da Opticenter”, acrescenta.

Recorda ainda a Alberto Oculista que o certame conta, ainda, com a presença do músico Matay e dos Paradise Circus, especialistas em espetáculos circenses a nível regional.

Sob o mote “A sua visão, a nossa missão. Ontem, hoje e sempre”, a Alberto Oculista promete assinalar esta data tão especial “junto de todos os colaboradores, clientes e fornecedores”. A marca conta com cerca de 70 lojas espalhadas por todo o país e em Espanha (Madrid), ultrapassando os 130 pontos físicos em toda a sua rede e, incluindo todas as marca do Grupo.