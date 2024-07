O Funchal aprovou hoje a atribuição da distinção municipal ‘Munícipe Centenário’, destinada a todo o munícipe que tenha 100 ou mais anos.

“Nós atribuímos uma medalha”, observou João Rodrigues em representação da autarca Cristina Pedra, ausente por se encontrar numa convenção nacional a representar o Município.

“Houve um regulamento, que foi aprovado em 2023, e que foi aprovado para quatro munícipes. Neste caso, temos um munícipe da freguesia de Santa Maria Maior, dois munícipes de São Martinho e um munícipe de São Roque”, elaborou.

O segundo ponto salientado por João Rodrigues foi a atribuição de apoios ao setor da cultura, designadamente para a Associação Musical Xarabanda no valor de 1.500 euros, assim como um apoio para o VI Encontro Nacional de Limpeza que vai reunir um conjunto de vários concelhos a nível nacional no Funchal.

O apoio concedido é no valor de 15 mil euros com o objetivo de potenciar a limpeza urbana e promover as boas práticas ambientais.

Já no programa de formação e ocupação temporária, “aprovámos mais 4 vagas para ocupação no período de 12 meses que poderá ser renovável por mais 12 meses no valor de 40 mil euros”, averbou João Rodrigues.