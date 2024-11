A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje uma síntese dos principais dados meteorológicos do mês de outubro de 2024, informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P) na Madeira.

De acordo com as informações disponibilizadas, Funchal/Observatório foi a estação mais quente e Chão do Areeiro a mais chuvosa no último mês.

A temperatura média mais elevada (23,3 °C) foi registada na estação do Funchal/ Observatório e a temperatura média mais baixa foi registada no Pico do Areeiro (12,5 °C).

Comparativamente às normais climatológicas de outubro, das sete estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação, todas apresentaram valores superiores. A temperatura média no Santo da Serra (17,3 °C) foi a que registou um desvio superior à normal deste mês (3,3 °C).

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de outubro, o extremo máximo de 29,8 °C foi registado na estação do Porto Moniz (no dia 21), e o extremo mínimo foi registado na estação do Pico do Areeiro (2,6 °C no dia 26).

A estação do Funchal/Observatório registou 26 dias com temperaturas máximas superiores a 25 ºC, sendo o valor da normal para esta estação, de 11,9 dias.

Precipitação

De acordo com a DREM, em outubro de 2024, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Chão do Areeiro (282,4 mm). No entanto, foi na estação dos Prazeres, que se observou o maior valor diário de precipitação (56,4 mm no dia 15).

Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de outubro, praticamente todas as estações registaram anomalias negativas ligeiras (exceção para a estação do Porto Santo/Aeroporto com um total de 44,3 mm o que perfaz um desvio positivo de 4,4 mm). A estação meteorológica de Santana destaca-se com uma anomalia de -27,5 mm (normal igual a 160,9 mm).

Analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação de Santana (21 dias), o máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi registado também na estação de Santana, bem como na do Pico do Areeiro (15 dias). As estações do Pico do Areeiro e a do Chão do Areeiro registaram 9 dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais).