A Câmara do Funchal rejeitou este ano 187 pedidos para utilização de imóveis como Alojamento Local. A decisão é assumida ao JM por João Rodrigues, vereador do Urbanismo. Entre janeiro e agosto, a autarquia cancelou também três licenças que estavam em vigor.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o caso do momento. Arguidos em silêncio antecipam decisão. Advogado João Nabais revelou entendimento dos arguidos para não prestarem declarações nesta fase do processo. Com essa decisão, é possível que a juíza anuncie já hoje as medidas de coação. José Prada reforça disponibilidade para colaborar. Número de suspeitos pode aumentar.

Saiba ainda que Colombo ‘voltou’ ao Porto Santo. Ilha recriou o desembarque do navegador.

Madeirenses devem em média 65 mil euros é outro assunto de relevo. Estatísticas nacionais revelam que o esforço das famílias regionais é maior do que a média nacional. Quase 60% da prestação mensal é para juros.

Quanto à Venezuela, União Europeia quer Urrutia Presidente em janeiro.

Não perca também as Ocorrências com vários assuntos de relevo: Derrocada sobre o mar na Ponta do Sol; Polícia Florestal identifica autor de queimada; Homem agredido com garrafa na capital; Acidentes rodoviários fazem dois feridos.

