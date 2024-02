De 22 a 25 de Fevereiro, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolherá o evento.

Depois de apresentar a sua programação em Lisboa, no início de Fevereiro, o KULTURfest chega agora ao Funchal, com uma programação essencialmente focada em cinema, incluindo também literatura, no âmbito do centenário do desaparecimento de Franz Kafka. Destaque ainda para uma exposição de banda desenhada, que marca o arranque do evento.

Quinta-feira, dia 22 de Fevereiro, às 18h00, a inauguração da exposição de banda desenhada ‘Komplett Kafka’ de Nicolas Mahler é acompanhada pela leitura performativa de Kafka pelo Professor José Luís Pimenta Lopes e estudantes da Universidade de Madeira. A exposição apresenta a vida e a obra do mais popular autor de língua alemã de uma forma inimitavelmente espirituosa e pungente.

A sessão de abertura terá lugar às 21h00, com a exibição do filme A Sala de Professores, de Ilker Catak.

No segundo dia de KULTURfest no Funchal, sexta-feira, começa às 17h00 com o filme Olhos nos Olhos - Uma história do cinema alemão.

A sessão é seguida de uma conversa sobre a história do cinema alemão com Teresa Althen (responsável da Filmoteca do Goethe-Institut Portugal) e o Professor Carlos Valente da Universidade de Madeira.

Às 21h00, em Falando sobre o tempo, de Annika Pinkse, conheceremos Clara. Longe das províncias da Alemanha de Leste, leva uma vida independente como professora em Berlim e termina o seu doutoramento em filosofia.

Sábado, dia 24 de Fevereiro, às 18h30, são invocados os anos 60 com Amor, Marcos e Morte, de Cem Kaya.

Às 21h00, há o filme Sisi & Eu, de Frauke Finsterwalder.

O encerramento dá-se no domingo, dia 25 em dose dupla. Às 15h00, é exibido o filme Fritzi, de Ralf Kukula e Matthias Bruhn.

Às 18h30, a fechar a edição, é altura para ver o filme Os comuns, de Sophie Linnenbaum.

O KULTURfest – Festival de Culturas de Expressão Alemã é organizado pelo Goethe-Institut Portugal, em parceria com a Associação Il Sorpasso e com o apoio da Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, da Embaixada da Alemanha, da Embaixada da Áustria, da Embaixada do Luxemburgo, da Embaixada da Suíça e da Central Alemã para o Turismo em Portugal.