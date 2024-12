A Câmara Municipal do Funchal concluiu, recentemente, um projeto de melhoramento da iluminação nos principais túneis rodoviários da cidade, com o objetivo de promover maior sustentabilidade ambiental e eficiência energética.

A intervenção, que representou um investimento de 284.000 euros (acrescido de IVA), abrangeu o Túnel Engenheiro Ornelas Camacho, já concluído, e os túneis da Avenida Calouste Gulbenkian, nos sentidos ascendente e descendente, atualmente em fase de execução.

O projeto consistiu na substituição das antigas lâmpadas por sistemas LED de última geração, permitindo uma iluminação mais eficiente e ambientalmente responsável.

No Túnel Engenheiro Ornelas Camacho, os resultados já são visíveis, com uma redução do consumo energético de 231.642 kWh anuais para apenas 57.143 kWh, traduzindo-se numa poupança de 174.499 kWh por ano, o equivalente a menos 75,3% de energia consumida. Esta modernização também permitiu uma redução anual de 79,75 toneladas de emissões de CO₂, equivalente à absorção de cerca de 3.703 árvores ou a uma área florestal de 87.100 m². Além disso, verificou-se uma poupança financeira de 28.689 euros por ano na fatura energética.

Nos túneis da Avenida Calouste Gulbenkian, atualmente em fase de execução, espera-se alcançar reduções energéticas semelhantes. O consumo de energia do túnel ascendente deverá diminuir para cerca de 16.871 kWh por ano e o do túnel descendente para 22.990 kWh anuais, representando uma redução superior a 75% no consumo energético. Em termos financeiros, estima-se uma poupança de cerca de 4.340 euros anuais nos dois túneis.

Para além da modernização da iluminação, o projeto incluiu a manutenção do sistema de ventilação no Túnel Engenheiro Ornelas Camacho e a renovação das pinturas internas em todos os túneis, , reforçando a qualidade e a segurança das infraestruturas.

Com estas intervenções, o município do Funchal reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental, a eficiência energética e a melhoria contínua das infraestruturas da cidade. Este investimento representa não apenas um benefício ambiental significativo, mas também uma poupança económica relevante.