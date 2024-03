A partir de hoje, o departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal irá implementar um modelo de fechadura eletrónica nos contentores para deposição de resíduos, destinados ao uso exclusivo dos moradores sem acesso à recolha de porta a porta.

Segundo a vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, “este projeto piloto consiste na adaptação de três ecopontos completos, ou seja, contentores para a deposição quer de resíduos recicláveis, quer de resíduos indiferenciados, que serão equipados com este tipo de fechadura, garantindo, através de cartão magnético, a deposição exclusiva dos moradores que residam em arruamentos sem acesso à recolha porta a porta, e, por outro lado, restringindo o acesso aos contentores por parte de não residentes, mitigando-se assim a deposição abusiva de resíduos por parte de terceiros, muitas vezes colocada desordenadamente e limitando a capacidade de contentorização aumentando assim a responsabilização dos próprios utilizadores no seu uso de forma correta.”

“A versatilidade do equipamento escolhido representa uma mais valia, pois permite a sua adaptação a qualquer tipo de contentor, e faz diminuir os custos de manutenção”, acrescentou.

A aquisição destas 12 fechaduras, dotadas de cartões de abertura e respetivo software, assumiu um investimento superior a 7 mil euros.

Os primeiros contentores equipados serão colocados na Travessa das Voltas, freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Caminho da Fé, São Martinho, e na Travessa da Casa Velha, Santa Maria Maior, servindo cerca de 30 habitações.

Mais se informa que, com a disponibilização deste equipamento e com o respetivo acesso a uma plataforma de gestão, será possível o departamento de Ambiente monitorizar a utilização dos contentores.

“Verificado o espectável sucesso deste projeto piloto”, serão adaptados outros equipamentos de deposição de resíduos no concelho do Funchal, em ecopontos onde se verifique essencialmente deposição indevida por parte de terceiros.