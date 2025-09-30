Funchal: Habitação e transportes são duas das bandeiras de campanha do PAN

A candidatura do PAN à Câmara Municipal e Assembleia Municipal do Funchal, denominada de ‘Fazer Diferente pelo Funchal’, deu hoje início oficial à sua campanha para as Eleições Autárquicas de 2025.

A candidatura diz ter uma visão renovada para a cidade, e assume como prioridade a devolução da qualidade de vida aos residentes, através de políticas centradas nas pessoas e no bem-estar coletivo.

Entre as principais bandeiras desta candidatura estão a promoção da habitação digna, com soluções acessíveis e sustentáveis para todos os munícipes; a proteção dos animais, com medidas concretas para garantir o seu bem-estar e integração na comunidade; a valorização da população idosa, assegurando cuidados adequados e programas de inclusão ativa; a melhoria dos transportes públicos e da gestão de estacionamento, com foco na mobilidade urbana eficiente e ecológica; a criação e requalificação de espaços verdes e de lazer, promovendo uma cidade mais saudável, equilibrada e amiga das famílias.

A candidatura ‘Fazer Diferente pelo Funchal’ diz representar “uma alternativa clara ao modelo atual de governação, propondo uma abordagem participativa, transparente e orientada para resultados concretos”.

“Com esta campanha, pretende-se mobilizar as pessoas para uma nova forma de fazer política local, mais próxima, mais justa e mais eficaz.”, refere a cabeça-de-lista Mónica Freitas.