A partir de hoje, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) disponibiliza aos utilizadores de veículos elétricos dois novos postos de carregamento duplos na Rua Nova da Quinta Deão e no parque da Rua das Cruzes. A inauguração contou com a presença da presidente e do vice-presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respetivamente.

A medida, implementada no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre até domingo, enquadra-se na estratégia municipal de promoção à eletrificação da mobilidade, sendo que, em breve, a Câmara Municipal do Funchal dotará também os parques de estacionamento municipalizados com mais 4 postos de carregamento duplos.

Trata-se de investimento global de cerca de 68 mil euros e que irá dotar a cidade do Funchal com o dobro das máquinas que já existem neste momento. Anunciou Cristina Pedra, sublinhando que “a venda de carros elétricos tem vindo a aumentar e há esta necessidade, por parte da autarquia, fazer estes investimentos para dar resposta aos cidadãos”.