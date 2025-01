Durante o mês de dezembro, a Câmara Municipal do Funchal promoveu o concurso ‘Reutilizar no Natal’ com o principal objetivo de sensibilizar os munícipes para a importância da reutilização dos resíduos urbanos, e ao mesmo tempo apelar à criatividade de todos os participantes nesta época especial.

Os prémios deste concurso, promovido na página do Facebook Ambiente Funchal, foram, hoje, entregues aos vencedores da categoria individual e coletiva, pelas 14h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, com a presença vereadora Nádia Coelho, que tutela o pelouro do Ambiente.

Para participar os concorrentes tiveram que enviar para a página do Facebook Ambiente Funchal no máximo 4 fotos de uma decoração de Natal realizada com resíduos. Todas as fotos ficaram disponíveis para votação em duas categorias distintas – individual e coletiva e o período de votação terminou no passado dia 3 janeiro de 2025. Este concurso foi sem dúvida um sucesso, com 23 candidaturas (15 na categoria coletiva e 8 na categoria individual), somando um total de 2.532 interações.

Depois de encerradas as votações, foram contabilizadas todas as “reações” e os três trabalhos com mais votos foram avaliados de acordo com os parâmetros de avaliação tais como a originalidade na utilização dos resíduos, a variedade dos resíduos utilizados e a utilidade da peça como decoração de Natal, e o júri decidiu que os vencedores de cada categoria seriam os seguintes:

CATEGORIA INDIVIDUAL

Vencedor: Micaela Alves

Prémio: uma viagem de barco para duas pessoas com estadia para 2 noites no Hotel Praia Dourada, patrocínio da Porto Santo Line.

Trabalho vencedor da categoria individual: Micaela Alves.

CATEGORIA COLETIVA

Vencedor: Infantário Semi-Internato de Santa Clara

Prémio: cheque-prenda no valor de 150€ em artigos de papelaria.

Trabalho vencedor na categoria coletiva: Infantário Semi-Internato de Santa Clara

Os trabalhos candidatos utilizaram resíduos tais como caixas de cartão, embalagens plásticas e tampas, bolas de desodorizantes roll-on, restos de tecidos, rolhas de cortiça, cápsulas de café, botões, garrafões de plástico, embalagens de leite, folhas e cascas de bananeira, folhas de árvores secas, pneus, esferovite folhas de jornal, CDs, entre outros.

“O Município do Funchal agradece a todos os participantes e ao patrocinador que proporcionaram a apresentação de decorações de Natal muito bonitas e originais e a prova disso foram o número de ‘reações’ que tiveram”, termina a câmara funchalense, em comunicado enviado à redação.