No total da procura por casa para comprar na cidade do Funchal, 45,3% correspondeu a cidadãos estrangeiros no ano passado, de acordo com o idealista. A capital madeirense é mesmo aquela que, em todo o país, regista a maior percentagem de estrangeiros no total da procura em cada cidade.

De acordo com aquele portal, face ao trimestre anterior, a procura de estrangeiros por casas à venda caiu 1,2 pontos percentuais a nível nacional no final de 2023, altura em que o fim dos vistos gold para investimento imobiliário entrou em vigor. As maiores quedas foram registadas em Viseu, Coimbra e Viana do Castelo.

Ainda assim, no final de 2023, houve quatro cidades onde, pelo menos, três em cada 10 pessoas que procuraram casas para comprar eram estrangeiros. Foi o caso do Funchal (45,3%), Ponta Delgada (40,1%), Faro (32,7%) e Viana do Castelo (31,1%). Évora, Coimbra e Beja foram as cidades menos pesquisadas pelas famílias que residem fora do país.

No que concerne ao arrendamento, o idealista indica que existe uma queda da procura internacional por este mercado. Contudo, o Funchal, juntamente com Bragança e Viana do Castelo, é uma das cidades que mais atraiu famílias estrangeiras para arrendar uma habitação no final do ano passado, com 37,7% da procura por casas para arrendar a ser proveniente de fora do país.