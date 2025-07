A Câmara Municipal do Funchal, através da sua Divisão de Saúde e Bem-Estar, promoveu esta sexta-feira, na Sala da Assembleia Municipal, um debate subordinado ao tema ‘O papel do poder local nos domínios da saúde e do bem-estar dos munícipes’.

Durante a sessão de abertura, a vereadora com o pelouro da Saúde e presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar, Helena Leal, destacou a prioridade que o executivo municipal tem atribuído à saúde. “A prevenção da doença e a promoção da saúde e do bem-estar dos cidadãos são uma premissa que temos levado a cabo com seriedade e empenho”, afirmou. “Apesar de a saúde estar regionalizada, os municípios têm uma grande responsabilidade nesta matéria, pela proximidade que mantêm com os cidadãos e pelo papel que desempenham na resposta aos determinantes sociais da saúde.”

Ao longo da sua intervenção, a vereadora destacou o trabalho já desenvolvido no Funchal nesta área: “Diariamente, no município, temos a preocupação de levar a cabo um conjunto de ações com o grande objetivo de contribuir para que as pessoas estejam mais informadas, tenham mais conhecimento e, com base nesse conhecimento, tenham uma maior capacidade de serem os principais agentes ativos na promoção da sua saúde e na prevenção das doenças.”

A vereadora relembrou também a implementação do Conselho de Saúde e Bem-Estar e da Equipa CIMA - uma equipa multidisciplinar de intervenção junto da população em situação de sem-abrigo, sublinhando a importância de ações de proximidade que mitiguem fatores de risco sociais.

“Sabemos que a saúde, segundo a OMS, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Daí a importância de políticas que valorizem a informação, o conhecimento e a literacia em saúde como ferramentas de autonomia e prevenção”, afirmou.

Helena Leal destacou a importância de desenvolver novas respostas face aos desafios do envelhecimento, defendendo a criação de condições que garantam uma longevidade com qualidade e dignidade.

“Se formos mais saudáveis, seremos também mais felizes e viveremos numa sociedade mais justa e equilibrada”, referiu Helena Leal, reforçando que a promoção da saúde está também alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU.

A vereadora reiterou o compromisso da autarquia com “uma cidade mais saudável, uma cidade inclusiva, uma cidade produtiva, desenvolvida, mas, acima de tudo, uma cidade focada nas pessoas e nas suas reais necessidades, uma cidade verdadeiramente humanizada”, concluiu.

O evento contou com a presença de várias entidades e especialistas, com o objetivo de refletir sobre o papel do poder local na promoção da saúde, na prevenção da doença e na construção de políticas públicas inclusivas e sustentáveis.

Participaram no debate: Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, em representação da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE); Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria; Paulo Milheiro, chefe da Divisão de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal; Marco Rodrigues, diretor do Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão da Câmara Municipal do Funchal; Carlos Pestana, chefe da Divisão de Longevidade e Envelhecimento Ativo da Câmara Municipal do Funchal.