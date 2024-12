No âmbito da Bolsa a Estudantes do Ensino Superior da Câmara Municipal do Funchal, serão aprovados, na próxima Reunião de Câmara, na quinta, apoios a 972 estudantes, cuja candidatura se encontra corretamente instruída. Este apoio totaliza um investimento de 858.175,00€.

Note-se que novo Regulamento de Acesso a Bolsas a Estudantes do Ensino Superior foi aprovado em sede de Assembleia Municipal a 5/09/2024. Esta alteração fez-se com o objetivo de aumentar o número de famílias com apoio, aumentando o teto máximo de rendimentos elegíveis, como explica a vereadora Helena Leal: «o atual executivo tem vindo a alterar este Regulamento de forma torná-lo cada vez mais abrangente e justo», sublinhando que, desde Setembro, já deram entrada 1937 candidaturas

“De facto, alargamos a todos os níveis de qualificação superior, deste o cursos técnicos superiores até aos doutoramentos, aumentámos o valor do apoio aos alunos mais carenciados e aos alunos deslocados. No global, verificou-se um aumento dos valores a atribuir, não só pelo facto do valor máximo passar a ser de 1100€, em vez dos 1000€ anteriores, como devido e não penalizando os alunos deslocados que recebem bolsa, dos primeiros escalões, do Governo Regional”, reforça Helena Leal, vereadora que detém o pelouro da Educação e Cidadania, bem como o do Apoio Social, entre outros.

De sublinhar que neste mandato, pela primeira vez e de forma única, na Região, a Câmara do Funchal investiu na qualificação superior dos seus alunos de forma integral, desde os cursos técnicos superiores até aos doutoramentos, completando assim um ciclo de investimento na qualificação da sua população, num momento de grande fragilidade social. No ano letivo 2023/24, foram atribuídas 1797 bolsas, num investimento superior a 1.500.000€.

As candidaturas para as Bolsas do Ensino Superior decorrem até 31 de dezembro de 2024, em formato exclusivamente online. Toda a informação será disponibilizada em https://www.funchal.pt/apoios-sociais/educacao/bolsas-de-estudo.