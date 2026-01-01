Funchal: Câmara recolhe 14 toneladas de resíduos e encerra complexos balneares

Cerca de 14 toneladas de lixo foram recolhidas esta manhã, na cidade do Funchal, na sequência dos festejos da passagem de ano, revelou o presidente da autarquia, no habitual balanço da operação de limpeza.

Os trabalhos envolveram 120 funcionários do Departamento de Ambiente da autarquia e tiveram início às 7h00.

Segundo Jorge Carvalho, até às 11h00 foram recolhidas mais duas toneladas de lixo do que no ano passado, um acréscimo devido ao vento e à chuva que espalharam folhas e ramos de árvores pelas ruas.

O autarca, cituado num comunicado, assinala que três toneladas foram resíduos recicláveis, sinal do “cuidado e civismo por parte da população”.

O presidente da CMF dá nota também do encerramento dos complexos balneares do Funchal, apelando ao bom-senso da população, face às condições climatéricas existentes à beira-mar,

“Todos os funchalenses que têm por tradição dar um mergulho, não o façam”, pede o autarca. Independentemente de, agora, a Praia Formosa ter vigilância, os acessos ao mar estão vedados.