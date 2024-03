Funchal adere à Hora do Planeta no próximo sábado

O Município do Funchal vai aderir, no sábado dia 23, à Hora do Planeta, um evento global que acontece desde 2007, para aumentar a conscientização sobre as questões ambientais e promover ações sustentáveis.

Nádia Coelho, vereadora com o pelouro das alterações climáticas, refere que “este gesto simbólico é crucial para o contexto em que vivemos e, contudo, fundamental para a sensibilização da população, pois cabe a cada um de nós inverter a destruição da natureza e do nosso meio ambiente e todos juntos devemos intensificar os nossos esforços para tornar o Funchal num município cada vez mais resiliente, que protege a natureza e assume uma posição de vanguarda no combate às alterações climáticas”.

Menciona ainda que “este executivo tem assumido vários projetos de preservação e conservação do coberto vegetal, como é o caso do Parque Ecológico do Funchal, que desempenha um papel crucial na proteção dos ecossistemas e na consciencialização ambiental da comunidade para as consequências da perda de biodiversidade”.

O tema deste ano é “Pequenas ações, com grande impacto”. Sob esta temática, serão desenvolvidas várias atividades que estão previstas para assinalar esta Hora do Planeta.

Deste modo, logo pela manhã, decorrerá uma atividade de plantação e uma ação de sensibilização no Parque Ecológico do Funchal, para conhecimento e valorização da biodiversidade dos ecossistemas florestais do concelho do Funchal. Ainda no PECOF será organizada uma caminhada num percurso pedestre, que visa promover o exercício físico e educar para o meio ambiente que nos rodeia.

Na Hora do Planeta, pelas 20h30 será dinamizada uma aula de yoga no Parque Santa Catarina, com a professora Ana Luisa, promovendo um momento de comunhão entre os participantes e a Terra através da yoga e meditação.

Durante uma hora, serão desligadas as luzes das:

• Fachadas principais do Edifício dos Paços do Concelho

• Luzes interiores do Edifício dos Paços do Concelho

• Museu A Cidade do Açúcar

• Museu Henrique e Francisco Franco

• Museu de História Natural

• Teatro Municipal Baltazar Dias

• Edifício dos Viveiros

A Hora do Planeta é uma iniciativa da World Wide Fund for Nature (WWF), que se realizou pela primeira vez em 2007, em Sidney, na Austrália. O que começou numa única cidade espalhou-se para mais de 187 países, tornando-se movimento de grande impacto junto das comunidades e suas organizações.