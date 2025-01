A frota de ambulâncias do SESARAM para transporte de doentes não urgentes foi reforçada com mais duas viaturas, passando o Serviço Regional de Saúde a conta com um total de 18 viaturas.

As duas novas ambulâncias foram adquiridas num investimento que ascendeu a 114.710.49€, sem IVA, de acordo com uma nota de impresa do Governo Regional.

A cerimónia de entrega das ambulâncias ao SESARAM vai ter lugar na próxi ma terça-feira, 3 de fevereiro, no o Hospital Dr. Nélio Mendonça, num ato que contará com a participação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.