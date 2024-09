Freguesias do Imaculado e de Viseu reforçam laços culturais e históricos

O presidente do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, e o grupo musical Varejenta, regressaram na madrugada desta segunda-feira à Madeira, após quatro dias de intensa programação em Viseu, no âmbito do Encontro de Geminações promovido pela Junta local.

O evento, que decorreu entre os dias 6 e 9 de setembro, faz parte de um intercâmbio cultural, que visa celebrar e assinalar os 25 anos do acordo de geminação, celebrado pelas duas freguesias em setembro de 1999.

Entre os momentos de maior destaque, a Sessão Solene na histórica Pousada de Viseu reuniu autoridades civis, religiosas e militarizadas, num evento marcado por discursos de fraternidade e celebração da identidade cultural partilhada entre as comunidades envolvidas.

Além das sessões formais, o programa do encontro incluiu visitas a marcos turísticos e culturais da cidade de Viseu, como o Museu Grão Vasco e os Tesouros da Sé Catedral, permitindo às delegações uma imersão na história e no património local.

O Encontro de Geminações incluiu também uma sessão de trabalho, com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável das freguesias e o intercâmbio de boas práticas em áreas como educação, desporto, turismo e gestão comunitária.

De realçar ainda que o grupo de música tradicional madeirense Varejenta, que acompanhou o presidente Pedro Araújo, foi amplamente reconhecido pela sua qualidade, encantando o público de Viseu com duas atuações que destacaram a rica herança cultural da Madeira.

Para além do Imaculado Coração de Maria, o Encontro de Geminações contou com a presença da freguesia da Sé, de Angra de Heroísmo, que se fez acompanhar do grupo musical terceirense, João da Ilha.

Para dezembro está agendada a segunda parte deste intercâmbio cultural, com a presença de dois grupos musicais de Viseu, acompanhados do respetivo executivo, nas comemorações do 69.º aniversário da Freguesia do Imaculado Coração de Maria.