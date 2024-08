O Dia do Emigrante 2024, a ter lugar na Freguesia da Ilha, comemora no dia 25 de agosto, a sua XX edição.

O evento terá início às 15h00 com a Missa Dominical a Nossa Senhora do Rosário pelos Emigrantes, na Igreja Paroquial da localidade. Depois, no átrio da Casa do Povo da Ilha, terá lugar a entoação dos hinos pela voz de Mónica Ascensão, seguida da sessão oficial.

Logo após, terá lugar uma breve preleção sobre o tema, ‘Estratégia de acompanhamento legal à Migração’, pela jovem Inês Costa Neves, jurista na Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa.

A partir das 17h45 até às 21h00, passarão pelo espaço de animação do evento, o Grupo de dança Sweetdancers, que este ano comemoram 26 anos, o artista Tiago Sena Silva, acompanhado na percussão e saxofone e termina com a animação da Dupla de Dois.

De referir que o Dia do Emigrante contará com a apresentação de Carlos Pereira - técnico da Direção da Serviços da Ruralidade e será transmitido em direto através do canal naminhaterraTV e do facebook da Casa do Povo da Ilha.

Veja o programa do evento: