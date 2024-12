O Chega enalteceu, em nota de imprensa, o facto de ter alcançado, pela primeira vez, a fasquia dos 20% das intenções de voto, de acordo com uma sondagem da AXIMAGE.

Para o partido, este marco reflete o que acredita ser o um crescimento sustentado no panorama político, que lhe permite consolidar-se como uma força política com força “incontornável” no contexto nacional. A sondagem também aponta a coligação PSD/CDS/PPM como líder das preferências eleitorais, com 26,2%, enquanto o PS surge em segundo lugar, com 24,9%.

Numa reação aos resultados, Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, destacou o significado do crescimento que tem vindo a ser registado pelo partido e sublinhou que o mesmo é, a seu ver, o reflexo do desejo de mudança que é cada vez mais perceptível na sociedade portuguesa.

“Os portugueses estão a abrir os olhos. Por muito que isso custe aos poderes instalados, o povo está a ver o mal que é feito no país há muitos anos e falta pouco para a mudança que este país precisa. Nunca estivemos tão perto. Vale a pena um último esforço para mudarmos Portugal”, diz Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

Francisco Gomes reforçou, ainda, que, na sua opinião, os cidadãos já não veem o PSD e o PS como alternativas credíveis, mas como parte dos problemas que, segundo diz, têm bloqueado o crescimento do país e impedido os portugueses de ter uma vida mais equilibrada, digna e próspera.

“Os portugueses já perceberam que o Chega é a única e última grande esperança para mudar Portugal e combater a corrupção, o compadrio e os interesses que andam a destruir o país. Estamos prontos para assumir essa responsabilidade e transformar as aspirações do povo em políticas reais que façam a diferença na vida de todos”, conclui.