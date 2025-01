O deputado Francisco Gomes, eleito pelo partido CHEGA para a Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira, foi nomeado presidente do Grupo Parlamentar de Amizade (GPA) entre Portugal e a Tailândia.

Esta designação insere-se no âmbito da promoção do diálogo e cooperação com países amigos de Portugal, destacando-se como uma oportunidade para fortalecer os laços bilaterais entre os dois países.

Além desta responsabilidade, Francisco Gomes foi também nomeado membro dos grupos de amizade entre Portugal e a África do Sul e entre Portugal e a Arménia. Estes grupos têm como objetivo intensificar as relações entre os parlamentos dos respetivos estados, através do intercâmbio de conhecimentos e experiências, bem como da partilha de informações e consultas mútuas, promovendo, assim, uma articulação de posições em organismos internacionais.

Os grupos parlamentares de amizade ocupam um papel central na ação externa da Assembleia da República, contribuindo para o desenvolvimento da diplomacia parlamentar. Entre as suas competências, destacam-se a promoção de interesses comuns nos domínios político, económico, social, cultural e estratégico, reforçando as relações com outros Estados.

“É uma honra representar o parlamento português nestas importantes missões. Pretendemos criar pontes que promovam o entendimento mútuo entre os países e acreditamos que, através da cooperação, podemos encontrar soluções conjuntas para desafios globais”, declarou o deputado.