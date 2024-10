O grupo parlamentar do Chega indicou Francisco Gomes, deputado madeirense eleito para a Assembleia da República, para o Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da Condição Militar. Além de Francisco Gomes, a representação do CHEGA também inclui Nuno Simões de Melo, eleito pelo distrito da Guarda e oficial do exército, na reserva, com um longo e destacado currículo militar, que será coordenador do grupo.

O Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da Condição Militar da Assembleia da República é uma subcomissão parlamentar criada para monitorizar, estudar e propor soluções sobre questões relacionadas com as condições de vida e de trabalho dos militares das Forças Armadas.

O dito grupo trabalha de forma consultiva e entre suas principais funções destacam-se o acompanhamento das políticas públicas relativas à condição militar, a análise das legislações que impactam os militares, a monitorização das condições de trabalho e de vida dos militares e suas famílias e o estudo de questões salariais e de progressão de carreira.

Segundo Francisco Gomes, esta nomeação “é mais uma demonstração do desejo do Chega em garantir o contributo das autonomias para o processo político nacional e reforça a seriedade com que o partido encara a representatividade das regiões atlânticas nos grupos de trabalho que contribuem para as grandes questões parlamentares”.

“A integração neste grupo de trabalho representa uma oportunidade para que as autonomias sejam ouvidas como vozes legítimas no debate estratégico do país e reafirma o papel que as regiões atlânticas, com a sua localização geopolítica singular, podem desempenhar na avaliação dos parâmetros que moldam a condição militar”, remata.