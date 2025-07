O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega à Assembleia da República, manifestou “profunda preocupação” com a ausência de regulação eficaz do setor dos TVDE na Região, alertando para o risco de tensões crescentes com o setor dos táxis.

Membro da Comissão de Mobilidade, o deputado acusa o Estado de “irresponsável passividade” e defende a retoma urgente da revisão da chamada Lei Uber, interrompida com a dissolução da anterior legislatura.

“O Estado criou uma situação de conflito e depois virou as costas. Esta instabilidade é perigosa e só aumenta o mal-estar entre profissionais, deixando os cidadãos no meio de um conflito que ninguém quer ver agravar-se. Já denunciamos várias vezes e não aceitamos o marasmo instalado”, disse Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.