A Escola Secundária de Francisco Franco acaba de informar que alterou a data para as matrículas dos alunos que pretendem ingressar no 10.º ano para os dias 16 e 17 de julho (quarta e quinta-feira), devido a previsível emissão tardia dos certificados de 9.º ano, documento sem o qual não é possível efetivar a inscrição.

Assim no dia 16 de julho, quarta-feira, entre as 9 e as 12 horas e as 14 e as 17 horas, decorrem as matrículas para os alunos que pretendem ingressar no curso de Ciências e Tecnologias.

As matrículas para o curso de Ciências Socioeconómicas e de Artes Visuais decorrem no dia 17 de julho, quinta-feira, entre as 9 e as 13 horas.

Já os alunos que pretendem ingressar no curso de Línguas e Humanidades ou nos cursos profissionais de Técnico de Apoio à Gestão, Gestão de Equipamentos Informáticos, Informática de Gestão e Multimédia têm a tarde do dia 17 de julho para se matricular.

Ainda no dia 17, durante a tarde, os alunos que pretendem ingressar no CEF (Curso de Educação e Formação), tipo 4, Assistente Administrativo, poderão efetuar a sua inscrição.

O calendário e informações para as matrículas podem ser consultadas no site da escola, acedendo a https://esffranco.edu.pt/web/