As conversas com o Pai Natal, as diversões em família e as prendas para o sapatinho chegam ao Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, no dia 23 de novembro, na Praça Central.

Vai ser um dia repleto de emoções que inicia logo às 11h00 com a “Esquadra de Navegação Natalícia: As coordenadas do Pai Natal” do Teatro Bolo do Caco e, logo depois chega o Pai Natal.

Esta peça narra a história dos duendes Marinheiros Natalícios, os assistentes do Pai Natal que estarão, nesse dia, a explorar os diversos “cantos” do planeta, em específico o arquipélago da Madeira. A sua função é definir as melhores coordenadas para as viagens do Pai Natal, pois nenhum presente se deve perder.

“No entanto, eles são um bocadinho trapalhões... Ao comerem uma misteriosa comida que encontraram no Forum Madeira, enquanto tratavam da aterragem do trenó, descobrem que têm o poder de realizar maravilhosas habilidades. Desta forma, vários objetos que encontram num caixote (personificados pelos artistas) vão ganhando vida que dançam e encantam enquanto realizam truques, malabarismos e equilibrismos num encadeamento de ritmo e animação constante”, explica o Forum, num comunicado enviado ao JM.

Depois do espetáculo, e com a chegada do Pai Natal, todas a crianças poderão dar um abraço e pedir os presentes que gostariam de receber na noite mais esperada do ano.

No final, o Pai Natal terá, para entregar a todas as meninas e meninos que o visitarem, um presente surpresa, ficando o momento registado em fotografia que poderão levar para casa.

Nesta época mágica também não pode faltar o minicomboio para a pequenada dar um passeio. Contudo, e para que possam andar no mesmo, é necessário que os pais tenham instalada a APP do Forum Madeira.

Até ao dia 16 de dezembro o Pai Natal estará de 3ª a 6ª feira das 18h-20h e aos fins de semana das 11h-13h30, das 14h30 – 17h00 e das 17h30 às 20h. O Pai Natal folga à segunda-feira para ver o que andam a fazer os Duendes.

O Mini comboio, até ao dia 16 de dezembro, está disponível, aos dias de semana, das 18h-20h e aos fins de semana 11h-13h30, das 14h30 -17h e das 17h30 às 20h.